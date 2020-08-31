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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

541 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:26 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 70,231 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم إجراء 82,763 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الواردة سجلت وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 384 حالة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 331 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 60,931.

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