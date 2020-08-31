«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

خلال العشر سنوات الماضية، شهدت مصر زحفًا عمرانيًا كبيرًا على الأراضي الزراعية سواء التي هي ملك للدولة أو ملك لأفراد، الأمر الذي بات يهدد الرقعة الزراعية في مصر، التي هي بمثابة أمن قومي للبلاد.الدولة من جانبها اتخذت عدة إجراءات للحد من الانتشار السريع للبناء فوق الأراضي الزراعية، لعل آخرها قانون التصالح الذي يقتضي بدفع صاحب المبنى لمبلغ من المال يختلف باختلاف المنطقة من ريف وحضر، في محاولة لرفع يد المواطنين المعتدين على هذه الأراضي.ليس هذا فقط، ففي الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح، ففي بداية الاجتماع شدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم وحزم.وأكد أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمُخالفات البناء وما تتسبب فيه من تهديد للأمن القومي، مشددًا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورًا.وقال مدبولي: "كل واحد يتحمل مسؤوليته في النطاق الإداري المسؤول عنه، بدءًا من مسؤولي القرية والجمعية الزراعية، وحتى أكبر مسئول في المحافظة، وسنحاسب أي مقصر، وكذا المسؤولين في أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن بكل محافظة فهم مسؤولون عن إزالة أي مخالفة بشكل فوري، ومسؤوليتكم المباشرة هي عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق المحافظة".كما أكد رئيس الوزراء أن لدينا منظومة حديثة للتغيّرات المكانية حاليًا، تعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال.كيف تساهم الرقابة القبلية التي طرحها رئيس الوزراء في قتل مخالفات البناء قبل حدوثها؟وقال خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التفاقم الكبير في أعداد المباني المخالفة الذي شهدته محافظات مصر المختلفة خلال السنوات الماضية يعود في المقام الأول إلى فساد البعض داخل المحليات، الذين لا يقومون بتنفيذ التعليمات كما ينبغي.أضاف فهمي أن مخالفات البناء وصلت إلى 119 ألف بناء مخالف سنويًا، ما يؤكد أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن الرقابة القبلية والتحويل إلى النيابة العسكرية من شأنها أن تقتل هذه المخالفات في المعهد، وأنها ولا شك خطوة حاسمة في ملف الزحف العمراني.وأكد عضو لجنة الإسكان، لـ"الدستور"، أن 40% من المباني الموجودة بالفعل في مختلف المحافظات مخالفة نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، فكان لا بدّ من وجود إجراء سريع للتعامل مع أصحاب هذه المباني، للحد من انتشارها.أشار النائب إلى قانون 17 لسنة 2019، الذي أقره النواب الخاص بالتصالح مع الدولة في مخالفات البناء، وهو قانون موحد من شأنه القضاء على المباني العشوائية وقتلها في المهد، بحيث لا تصالح أبدًا مع المواطنين المخالفين عقب هذا القانون، الذي يحدد الاختصاصات بين الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، بحيث يمكن للوزارة الأولى تولى مهمة القضاء على المباني المخالفة في المهد.وبِشأن البناء على الأراضي الزراعية التي هي ملك الأفراد وليس الدولة، يقول إن «الدستور» منع التعدي على الأراضي الزراعية سواء كانت ملك الدولة أو ملك الأفراد، وبمُوجب القانون فإن الأشخاص الذين شرعوا في البناء بعد 22 يوليو لعام 2017، لا يمكن التصالح معهم.في السياق ذاته، قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات التي تتبعها وزارة الزراعة والوحدات المحلية للحد من مخالفات البناء بناء على توجيه الوزراء من الهدم الفوري والتحويل إلى محاكمات عسكرية هي إجراءات تصب في مصلحة الأراضي المعتدى عليها وتدفع الجميع إلى التفكير قبل الإقدام على هذا الفعل.أضاف النويشي، لـ"الدستور"، أن الإجراءات الجديدة لا تطبق على الأشخاص الذين قاموا بالبناء بالفعل قبل هذه القرارات، بل يقع عليهم قانون التصالح بتعريفة تبدأ من 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه، تختلف باختلاف المنطقة التي قام المواطن بالبناء فيها سواء ريف أو حضر.