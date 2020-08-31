محمد الصاوى يقدم شخصية «سمعان فقرى» فى «عيلة الفقرى»

قال الفنان محمد الصاوي، إنه يواصل حاليًا عمل بروفات مسرحية جديدة تقدم على خشبة المسرح العائم، وتحمل اسم «عيلة الفقري»، مشيرا إلى أن العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح المصري.وقال «الصاوي» في تصريحات لـ«الدستور» إنه يقدم في العمل شخصية «سمعان الفقري»، مؤكدًا أن العرض تدور أحداثه في إطار من الكوميديا خلال يوم بحياة عائلة سمعان نفسها، وأن العرض يضم عددا كبيرا من فناني المسرح المصري.يشارك في بطولة العرض فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب.العرض من تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من إخراج محمد متولي.