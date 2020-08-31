رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب «عين شمس» يتابع تطوير وتحويل مبنى الحي القديم لمجمع خدمي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:33 م
تحويل مبنى الحي القديم
تحويل مبنى الحي القديم لمجمع خدمي
أشرف لاشين
طباعة
تابع النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، سير العمل في تطوير وتجهيز مبنى الحي القديم، والذي كان احترق في يناير 2011 تمهيدا لإقامة مجمع خدمي بعين شمس، ورفع كفاءة المبنى القائم ليكون شهرا عقاريا مع التحول الرقمي للخدمة المقدمة، وذلك بعدما حصل النائب على الموافقات والدعم المادي.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأثنين، أنه تم التخطيط على أن مجمع الخدمات الجديد سيضم شهرا عقاريا نموذجيا، ومكاتب تموين نموذجية، وإدارة طبية نموذجية، إضافة إلى مكتب ضرائب، ومكتب عمل، وآخر للتأمينات ومعاشات، بجانب إنشاء قصر ثقافة، ومسرح يتسع لـ 2000 مواطن والذي يعد أكبر مسرح بمنطقة شرق القاهرة، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة، تفعيلا للدور الثقافي والتنويري لأهالي الدائرة.

وأشار نائب «عين شمس»، إلي أنه عقب الانتهاء من أعمال التطوير بالمبنى سيتم نقل الشهر العقاري وتحويله إلى شهر عقاري رقمي وفقا لرؤية مصر 2030، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أنه سيتم افتتاح المبني الخدمي في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

تفاصيل مقتل 7 من أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات بأسيوط وقنا

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

ضحى عاصي: جائحة كورونا تسببت في تأخير الطبعة الثانية من «غيوم فرنسية»

«حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام».. كتاب جديد لـ حمدي البطران

«تحت جناحي عصفور».. ديوان جديد للشاعر جمال القصاص

اختيار رواية «يوميات رجل يركض» ضمن مشروع «أصوات عربية» للترجمة