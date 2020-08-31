نائب «عين شمس» يتابع تطوير وتحويل مبنى الحي القديم لمجمع خدمي

تابع النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، سير العمل في تطوير وتجهيز مبنى الحي القديم، والذي كان احترق في يناير 2011 تمهيدا لإقامة مجمع خدمي بعين شمس، ورفع كفاءة المبنى القائم ليكون شهرا عقاريا مع التحول الرقمي للخدمة المقدمة، وذلك بعدما حصل النائب على الموافقات والدعم المادي.وقال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأثنين، أنه تم التخطيط على أن مجمع الخدمات الجديد سيضم شهرا عقاريا نموذجيا، ومكاتب تموين نموذجية، وإدارة طبية نموذجية، إضافة إلى مكتب ضرائب، ومكتب عمل، وآخر للتأمينات ومعاشات، بجانب إنشاء قصر ثقافة، ومسرح يتسع لـ 2000 مواطن والذي يعد أكبر مسرح بمنطقة شرق القاهرة، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة، تفعيلا للدور الثقافي والتنويري لأهالي الدائرة.وأشار نائب «عين شمس»، إلي أنه عقب الانتهاء من أعمال التطوير بالمبنى سيتم نقل الشهر العقاري وتحويله إلى شهر عقاري رقمي وفقا لرؤية مصر 2030، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أنه سيتم افتتاح المبني الخدمي في مطلع شهر نوفمبر المقبل.