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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية لمواجهة الإسلاموفوبيا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:39 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن إطلاق حملة توعوية باللغة الإنجليزية تُنشر عبر موقعه الرسمي على بوابة الأزهر الصادر باللغة الإنجليزية ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتوتير"، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، بعنوان: "Islam that they do not know"، خاصة بعد الموقف الأخير الذي صدر من جماعة يمينية متطرفة جنوب السويد، من حرق نسخة من المصحف الشريف ضمن تظاهرة عنصرية ضد الإسلام والمسلمين.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، أن الحملة تستهدف تصحيح الصورة المغلوطة لدى البعض عن الإسلام، والتي ينتج عنها صدور بعض الأفعال التي تسيئ للمسلمين ومقدساتهم بما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان.

أضاف عيّاد: أن إطلاق الحملة جاء بعد إعلان الأزهر الشريف رفضه الشديد لتلك الأفعال العنصرية التي تنتهك الحريات دون أدنى احترام لمعتقدات الآخرين أو مقدساتهم، خاصة أن تلك الأعمال تنسف الجهود العالمية التي يقوم بها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر مع رموز المؤسسات الدينية المختلفة لنشر السلم بين الناس جميعًا، ونبذ كل ما من شأنه أن يرسخ لمعاني العنف والتطرف.

أوضح الأمين العام أن الحملة سوف تركز على موقف الإسلام وموقفه من القضايا المختلفة من خلال بيان الصورة الحقيقية لتعامل الشريعة الإسلامية في كل هذه المواقف منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى انتشار الدين الإسلامي في شتى بقاع الأرض، كما تُبين الحملة كيف أن الإسلام يُعلي دائمًا قيم الرحمة والمودة والإنسانية والعدل، ويؤكد احترام الآخر لأجل إنسانيته بغض النظر عن لونه أو عرقه أو دينه، ويرفض كل ما من شأنه أن يثير الحقد والضغينة بين الناس ويرسخ لمعاني الظلم والعنصرية.

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