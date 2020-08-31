تحويلات مرورية 3 أيام بميدان الفردوس بالعباسية لعمل إصلاحات

تحويلات مرورية 3 أيام بميدان الفردوس بالعباسية لعمل إصلاحات
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:14 م
هدير مصطفيطباعة
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بااتخاذ إجراءاتها، وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبري الفردوس، للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الابقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالاتجاهين وإجراء تحويلات مرورية.
وسيتم ذلك على مدار 3 أيام اابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.
وقد نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.
وسيتم ذلك على مدار 3 أيام اابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.
وقد نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.