تحويلات مرورية 3 أيام بميدان الفردوس بالعباسية لعمل إصلاحات

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بااتخاذ إجراءاتها، وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبري الفردوس، للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الابقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالاتجاهين وإجراء تحويلات مرورية.وسيتم ذلك على مدار 3 أيام اابتداء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيسارًا تجاه مناطق أحمد سعيد.وقد نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.