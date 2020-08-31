محافظ دمياط تزور شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» (صور)

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بالمنطقة الحرة العامة، حيث كان فى استقبالها المحاسب هشام نور الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذى أهداها فى مستهل الزيارة درعًا تذكاريًا تقديرًا لإسهاماتها الكبيرة وتعاونها الدائم لدعم جميع المشروعات على أرض المحافظة.وشهدت المحافظ عرض تقديمي عن الشركة بوحداتها الثلاثة والرؤية الاستراتيجية الخاصة بها لتطوير صناعة الأسمدة، كما تم استعراض ما حققته موبكو من نجاحات خلال الستة أشهر الماضية على الرغم من تفشى جائحة كورونا، وذلك تحت مظلة تدابير وقائية مشددة، وكذا الإجراءات التى تتبعها للالتزام بالاشتراطات البيئية، وكذلك المعايير المُتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، لحماية العاملين والمواطنين والحفاظ على البيئة.وفى سياق متصل، أجرت محافظ دمياط يرافقها نور الدين جولة تفقدية لوحدات الإنتاج والتعبئة والتخزين، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن وصف العملية الإنتاجية التى تتم عبر مراحل للوصول إلى منتج اليوريا النهائى، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والأمان.وخلال لقائها بعدد من العاملين، أشادت الدكتورة منال عوض بدور الشركة فى دعم صناعة الأسمدة الأزوتية، والتى تلبى فى الأساس احتياجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اليوريا، معربة عن فخرها الشديد بما شاهدته من جهود مبنية على أسس علمية تضاهي الصناعات العالمية، كما أثنت على مساهمات موبكو بمجالات التنمية المجتمعية لإنشاء مشروعات ذات نفع عام على أرض المحافظة بما يلبى احتياجات المواطنين، والذى جاء من أبرزها تنفيذ أعمال ازدواج طريق رأس البر واستكمال محطة رفع صرف صحي عبد القادر ٢.