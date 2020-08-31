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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: اتفاق السلام حجر أساس لعملية الانتقال الديمقراطي بالسودان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:44 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
عبير سليم
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رحبت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين،‏ باتفاق السلام الذي تم توقيعه اليوم بين الحكومة الانتقالية في السودان وحركات الكفاح المسلح.

واعتبرت الخارجية الأمريكية، أن اتفاق السلام حجر أساس لعملية الانتقال الديمقراطي بالسودان، حسبما نقلت قناة الحدث في خبر عاجل، قبل دقائق.

ووقّعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، في وقت سابق من اليوم، بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، و8 بروتوكولات لمسار دارفور.

ووقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، نيابة عن حكومته، ووقّع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس الوفد الحكومي السوداني، ووقّع عن حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم رئيس الحركة.

كما وقّع عن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، رئيس الحركة، ووقّع عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، رئيس الحركة الهادي إدريس، وعن التحالف السوداني وقّع رئيسه خميس عبدالله أبكر، وعن تجمع قوى تحرير السودان وقّع عبدالله يحيى.

وكان رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، قد قال إن اتفاق السلام يمنح البلاد طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء.

وأوضح، في تغريدة له عبر تويتر، قبيل مراسم التوقيع، إن الاتفاق سيلقي بمهام إضافية، منها تنزيل السلام كواقع بين المجتمعات المحليّة، واستكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات الشعب وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية.

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