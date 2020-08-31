العراق يسعى لتسريع مجمع للبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الإثنين، إن العراق يهدف لأن تكون الإجراءات القانونية والتعاقدية جاهزة بحلول نهاية العام لمصنع في البصرة قد يجعل البلاد أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة.وفي 2015، وقعت رويال داتش شل اتفاقا مع العراق قيمته 11 مليار دولار، لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة في إطار خطط العراق لتنويع مصادره للدخل.وقال عبد الجبار في بيان، إن وزارة النفط العراقية عقدت في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة مع السلطات المعنية واتفقت على تسريع الإجراءات المطلوبة ووضع اللمسات النهائية على الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الأطراف المعنية، ومن بينها شل إنترناشونال، قبل نهاية العام الحالي.