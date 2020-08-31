رئيس النيابة الإدارية يطلب سرعة إنجاز قضايا مخالفات البناء

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منشورا حمل رقم (8) لسنة 2020 الصادر بتاريخ اليوم 31 اغسطس 2020، يطلب فيه من مستشاري النيابة الإدارية سرعة إنجاز القضايا الخاصة بمخالفات البناء.و جاء في القرار:" أنه في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء وما توليه الدولة من اهتمام حیال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها، وتأكيدا على وجوب إنفاذ حكم المادة 175 مکررة من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 222 لسنة 2019 في 2019821، بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.نسترعي نظر المستشارين مديري النيابات إلى ما يلي:1- سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل.2- مراعاة ما تقتضيه المادة 175 مکررة من التعليمات العامة سالفة الذكر، بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.3- علي النيابات إخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة، ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الإشارة اليها.