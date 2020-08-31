نائب محافظ بنى سويف يتابع اختبار طلاب مدرسة شركة المياه

السيسي، والتي تعتبر التعليم الفني رقما محوريا في معادلة تحقيق التنمية، وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر لما يتعلق بمجالات تنموية عديدة منها الصناعة، وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي خاصة في ظل ما شهدته الدولة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الاستثمار، والحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ، مع التطلع لاستعادة سمعة العمالة المصرية في سوق العمل الإقليمية والدولية.



من جهتها وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه قد تم اختيار 200 طالب من إجمالي 5 آلاف طالب تقدموا إلكترونيا بداية من 12 يوليو حتى 19 يوليوالماضي، وتم الاختيار حسب مجموع الطلاب في الشهادة الاعدادية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإلكتروني بمشاركة موجهى عموم المواد (عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم) ومدير التطوير التكنولوجي بالمديرية.



وأشاد اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة المياه، بدعم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لملف التعليم الفني، خاصة مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية (المنوفية، البحيرة والقليوبية بجانب بني سويف)، والتي يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهي محافظات (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد)، مشيرا الى أنه تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لإجراء الاختبارات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن زيادة فصل إضافي يعد إنجازا في مجال التعليم الفني، وستزداد فرص الالتحاق وبالتالي فرص العمل لأبناء المحافظة.

تابع الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، جانبا من سير أعمال الاختبارات الإلكترونية التي تجرى للطلاب المتقدمين، للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والبالغ عددهم 200 طالبًا ممن انطبقت عليهم الشروط، وذلك بحضور سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكمال عمران، مدير المدرسة، وموجهي عموم المواد الدراسية والمشرفين على أعمال الامتحانات.وتفقد نائب محافظ بني سويف سير العمل في عقد الاختبارات التي بدأت اليوم وتختتم الخميس المقبل، طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط التي يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام،حيث سيتم احتساب 70% لمجموع الطالب و10% للمقابلة الشخصية، و20 % لاختبار القدرات الذي يتم إليكترونيا في 4 مواد (لغة عربية، لغة إنجليزية،علوم،رياضيات)، ويجيب الطالب على 15 سؤالا في المادة الواحدة خلال ربع ساعة من خلال تطبيق إلكتروني على الحاسب الآلي.وأشار نائب المحافظ إلى أن قطاع التعليم الفني يأتي في أولويات استراتيجية المحافظة، في إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح