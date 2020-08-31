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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 14 حالة مخالفة بشبرا وأدوار ببرجين ببنها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:03 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملتين لإزالة مخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها، حيث تمت إزالة 14 حالة تعديات علي الطريق الدائري، بمنطقة عزبة أنور شعبان بحي شرق شبرا الخيمة عبارة عن مبان بالمسلحات الخرسانية تنوعت ما بين طابقين، و3 و4 طوابق، كما تمت الإزالة بشكل كلي علي مساحة 5200 متر مربع، باستخدام المعدات التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وشهد محافظ القليوبية إزالة 6 طوابق على مساحة 400 متر، بأحد الأبراج بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها لقيام المخالف ببناء 6 طوابق بالمخالفة لقيود الارتفاع، رغم حصوله على رخصة بأرضي و6 طوابق فقط، ونفذت الحملة إزالة 6 طوابق على مساحة 500م2، بأحد الأبراج بمدينة بنها بمنطقة ما بعد كوبري الفحص، حيث قام المخالف ببناء أدوار مخالفة لقيود الارتفاع،

وشدد " الهجان" على إزالة الأدوار المخالفة والحرص في ذات الوقت على تأمين العمال والمارة بالطريق، لتجنب حدوث أي إصابات أثناء الإزالة، موضحا أن البرجين أقيما بالمخالفة وخارج الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مخالفتهما الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا.

يذكر أن إجمالى ما تمت إزالته منذ 7 أبريل الماضي، وحتى 30 أغسطس الجاري فى أملاك الدولة، بلغ 166 حالة بمساحة 30056.3م2، وما تمت إزالته على الأراضي الزراعية بلغ 923 حالة بمساحة 31 فدان و7 قيراط و16 سهم

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة، ومنع البناء المخالف في المهد والتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة الكهرباء لمنع دخول أي مرافق إلى المباني المخالفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، مشددا على عدم ترك المخالفة حتى تتفاقم وتصعب إزالتها.

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