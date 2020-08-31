عرض مسلسل «خيط حرير» أكتوبر المقبل

يواصل فريق عمل مسلسل "خيط حرير" تصوير المشاهد المتبقية بقيادة المخرج إبراهيم فخر، والذي تخوض بطولته الفنانة مي عزالدين.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور"، إنه لم يتبق لهم سوى أيام قليلة لرفع شعار فركش ويودع بعدها صناع العمل لوكيشن التصوير، مشيرًا إلى أنهم قرروا عرض المسلسل نهاية شهر سبتمبر أو خلال شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.وقرر صناع المسلسل زيادة حلقاته إلى 35 حلقة وعرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عزالدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.