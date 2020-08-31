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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل: فندق 4 نجوم ومول تجاري في محطة بشتيل لأهالينا بالصعيد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:55 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال - تصوير نادر نبيل
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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، إن ضيق الوقت منعنا من شرح وتوضيح الموقف الكامل لمحطة بشتيل، مشيرا إلى أن المحطة مفاجأة لأهالينا بالصعيد.

وأضاف "كامل" في تصريحات لـ"الدستور" أن محطة بشتيل ستكون أفضل بكثير من محطة رمسيس، وأهالى الصعيد سيشكرونا على تلك المحطة، موضحا أن المحطة فى مكان متوسط بين رمسيس والجيزة، وعلى 4 طرق رئيسية كبيرة، وسوف يعبر من خلالها المونوريل، وكذلك الخط الثالث للمترو.

وتابع وزير النقل، أن محطة بشتيل ستكون محطة رئيسية، بها شبابيك لقطع التذاكر، ومول تجارى، وجراج مكون من طابقين، لافتا إلى أن تفكيرنا في أهالي الصعيد هو توفير الراحة لهم، وسيتم إنشاء فندق 4 نجوم بتكلفة بسيطة، من أجل توفير مكان يمكنهم من المكوث فيه فى حال مجيئهم للقاهرة.

واختتم قائلا: "وفرت لهم ذلك بناءً على تواجدي وسط المسافرين من الصعيد في القطارات، ومعرفتي بأبرز مشاكلهم، فالبعض منهم يبقى فى المحطة لثاني يوم في انتظار رحلته، لذلك فالفندق كان مطلبا شعبيا لأهالينا فى الصعيد.

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