السعودية ترحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، معتبرة أن هذا التطور خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار.وأشادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين- بإرادة وجهود الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وتغليب كل الأطراف المصلحة الوطنية للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى دور الوساطة المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.ودعت بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية.. مؤكدة على موقف السعودية ووقوفها التام مع السودان، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.