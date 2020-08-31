عودة برنامج «يحدث فى مصر» على «MBC» غدًا

يستأنف الإعلامي شريف عامر برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر» بعد انتهاء العطلة الصيفية بداية من غد الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، ويتواصل عرضه كالمعتاد يوميًا من الثلاثاء إلى الجمعة.وأبدى الإعلامي شريف عامر تقديره الشديد لجمهور المُشاهدين على تفاعلهم واهتمامهم بعودة البرنامج، مؤكدا أنه بالإضافة لفقراته الثابتة، يعود فريق البرنامج بعدد من الفقرات الجديدة التي ترتبط بتطورات وأحداث مصر المتنوعة، ويعود لأول مرة بعد توقف عدة أشهر فقرة ضيوف التاكسي.وأوضح أنه على مدى أيام الأسبوع سيقدم البرنامج عددا من الفقرات خارج الاستوديو، منها على سبيل المثال فقرات في سوق الصاغة الأشهر في مصر لمتابعة حال تجارة الذهب وأسعار، وستقوم عدسات البرنامج بزيارات ميدانية للمحافظات.وأشار شريف عامر إلى استمرار فقرات وضيوف البرنامج الدائمين د. مصطفى الفقي، معلقا على الأحداث السياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ود. مبروك عطية والقضايا الفقهية والسلوكية التي يتعامل معها المجتمع المصري باستمرار.