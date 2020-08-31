«الكهرباء»: 15 ألفًا و700 ميجاوات زيادة احتياطية فى الإنتاج اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم بلغت 15 ألفًا و700 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد- في نشرته اليومية اليوم الإثنين- أن الحمل الأقصى يبلغ اليوم 29 ألفًا و900 ميجاوات مقابل 30 ألفًا و600 ميجاوات أمس، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفًا و700 ميجاوات.من جهته، نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.