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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المركزى للمحاسبات» يوصى «زهراء المعادى» بسرعة تحصيل المتأخرات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:39 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات
نرمين محمود الدهان
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طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسرعة تحصيل المتأخرات، وأوصى الجهاز في تقريره عن القوائم المالية، الشركة بالعمل على سرعة تحصيل المتأخرات وتطبيق بنود التعاقد، ودراسة الاضمحلال في أرصدة متأخرات العملاء.

ولفت "المحاسبات" في تقريره أيضا إلى وجود إيرادات مستحقة للشركة قيمتها 6.9 مليون جنيه فوائد تأخير على بعض العملاء منذ العام 2011، موصيا بتحصيلها وإجراء التسويات اللازمة في ضوء من تم حسمه قضائيا، أو تحصيله من العملاء حتى نهاية الفترة المالية المذكورة.

يشار إلى أن شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، حققت نموا في أرباحها 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي لتسجل 69.45 مليون جنيه، مقابل 58.7 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت المستحقات المتأخرة لشركة زهراء المعادي لدى عملائها بنهاية النصف الأول من العام الحالي 21.4 مليون جنيه، وذلك عن أراضٍ ووحدات سكنية، ومجمع الحرفيين منها نحو 13 مليون جنيه تخص سنوات سابقة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي.

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