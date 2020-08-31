رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط تشكيل عصابي احتجز صاحب محل مفروشات مقابل 2 مليون جنيه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:51 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت وحدة مباحث ثان المحلة الكبرى، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة خطف واحتجاز صاحب محل مفروشات تحت تهديد السلاح، بهدف طلب فدية 2 مليون جنيه.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أسرة "رمضان قرنى أحمد حسان"، صاحب محل مفروشات، ومقيم قرية العلو، بقيام 3 أشخاص بخطفه أثناء ذهابه إلى العمل سيرا على الأقدام عن طريق توكتوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واحتجازه فى إحدى الشقق السكنية مقابل طلب فدية 2 مليون جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة الرائد أحمد عبدالشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين من خلال جمع المعلومات وسماع شهادة إحدى الفتيات التى حدث أمامها الواقعة، أنه عند ذهاب المجنى عليه للعمل فوجىء بتوكتوك يستقله 3 أشخاص من بينهم 2 ملثمين قاموا باستيقافه داخل قرية العلو، وتهديده بسلاح أبيض لإجباره على ركوب التوكتوك، واحتجازه فى إحدى الشقق السكنية بأبوشاهين، ثم أجبروه على الاتصال بهاتف شقيقه "السيد" لطلب فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات أن والد أحد المتهمين على علاقة صداقة قديمة مع والد المجنى عليه، وكان يتردد عليه وطالبه عدة مرات بمبالغ مالية دون وجه حق، وعندما رفض توعده وترصد المتهم بالاتفاق مع باقى المتهمين لخطف المجنى عليه وطلب فدية 2 مليون جنيه.

وتم إعداد مأمورية ضبط، واستطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على "ا. ع. ل" سوابق، و"ر. ا. ع. ل" مسجل خطر، و"ا. ع. ا. م" مسجل خطر، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مقتل 7 من أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات بأسيوط وقنا

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

آخرها محمود عزت.. مختار نوح يكشف وقائع «خيانة الإخوان لأصحابهم»: رذيلة التنظيمات السريّة

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

«المخرج عاوز كده».. مفردات الحارة المصرية

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية

«ذكريات الألعاب في بر مصر» محور عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة»

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح  