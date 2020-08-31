ضبط تشكيل عصابي احتجز صاحب محل مفروشات مقابل 2 مليون جنيه

تمكنت وحدة مباحث ثان المحلة الكبرى، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة خطف واحتجاز صاحب محل مفروشات تحت تهديد السلاح، بهدف طلب فدية 2 مليون جنيه.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أسرة "رمضان قرنى أحمد حسان"، صاحب محل مفروشات، ومقيم قرية العلو، بقيام 3 أشخاص بخطفه أثناء ذهابه إلى العمل سيرا على الأقدام عن طريق توكتوك تحت تهديد السلاح الأبيض، واحتجازه فى إحدى الشقق السكنية مقابل طلب فدية 2 مليون جنيه.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة الرائد أحمد عبدالشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين من خلال جمع المعلومات وسماع شهادة إحدى الفتيات التى حدث أمامها الواقعة، أنه عند ذهاب المجنى عليه للعمل فوجىء بتوكتوك يستقله 3 أشخاص من بينهم 2 ملثمين قاموا باستيقافه داخل قرية العلو، وتهديده بسلاح أبيض لإجباره على ركوب التوكتوك، واحتجازه فى إحدى الشقق السكنية بأبوشاهين، ثم أجبروه على الاتصال بهاتف شقيقه "السيد" لطلب فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.وكشفت التحريات أن والد أحد المتهمين على علاقة صداقة قديمة مع والد المجنى عليه، وكان يتردد عليه وطالبه عدة مرات بمبالغ مالية دون وجه حق، وعندما رفض توعده وترصد المتهم بالاتفاق مع باقى المتهمين لخطف المجنى عليه وطلب فدية 2 مليون جنيه.وتم إعداد مأمورية ضبط، واستطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على "ا. ع. ل" سوابق، و"ر. ا. ع. ل" مسجل خطر، و"ا. ع. ا. م" مسجل خطر، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.