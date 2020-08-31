الرئيس التونسي يطالب وزير الدفاع بتشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال، عماد الحزقي، بتشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.جاء ذلك خلال لقاء لهما بقصر قرطاج، ووفقا للصحف المحلية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود التونسية، والتأكيد على ضرورة مزيد تشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.