لبنانيون يطردون رئيس الحكومة الجديد (فيديو)

كما وعد بإجراء الإصلاحات الضرورية للبلاد، وقال: "بإذن الله سنوفق بمهمة تشكيل الحكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات سريعة"، وشدد على أن "الفرصة أمام لبنان ضيقة والمهمة دقيقة، ولا وقت للكلمات بل للعمل".





واجه السفير مصطفى أديب، المكلف بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، في أول زيارة له لتفقد أضرار الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الجاري برفض قاطع من قبل بعض السكان.وأظهر مقطع فيديو، لبنانيين في مناطق الجميزة ومار مخايل ببيروت، ضد رئيس الحكومة الجديد مطالبين بطرده من المكان، وقالوا "أنت من السلطة ولست من الشعب، نحن لا نريدك" مؤكدين نزولهم الشارع للاحتجاج ضد تكليفه.وكان أديب أكد سابقا في كلمة مقتضبة ألقاها بعد تكليفه، أنه سيشكل الحكومة في وقت قياسي، متعهدًا بأن تضم أصحاب الكفاءات.