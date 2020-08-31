«المالية» تصدر نسخة المواطن من موازنة العام المالى 2020-2021

وعلى جانب آخر كشفت موازنة المواطن عن أهم الإجراءات الإصلاحية التي تستهدفها والتي تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة التحصيل الضريبي وتطبيق إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، وتخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، والتسعير السليم للسلع والخدمات، وتخصيص 5.7 مليار جنيه لتمويل إسكان محدودي الدخل، وزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، واستكمال جهود ترشيد الإنفاق.





أعدت وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية موازنة المواطن للعام المالي 2020-2021، والتي تتضمن عرض الجهود التي اتخذتها وزارة المالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وإلقاء الضوء على أهم بنود الانفاق.وأوضح التقرير أن موازنة العام المالي الحالي تركز على دعم النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي، وتركز الموازنة على زيادة المخصصات لدعم القطاع الخاص وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وزيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة والتنمية البشرية، والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري للدولة.