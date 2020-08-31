عبدالعال ينعى رئيس «الأعلى لقبائل برقة بليبيا»

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازي للشعب الليبي الشقيق، الشيخ الطيب الشريف خيرالله العبيدي، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات.وأضاف رئيس مجلس النواب: "أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".