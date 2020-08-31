النيابة تستمع لشهود العيان فى واقعة تعدى سيدة بالضرب على ضابط

وقال شهود العيان إن المتهمة رفضت ارتداء الكمامة أثناء دخولها من باب المحكمة، فتوجه معها فرد الأمن لرئيس حرس المحكمة مقدم شرطة، وعندما رفض دخولها المحكمة بسبب عدم ارتدائها الكمامة، تعدت عليه لفظيًا وادعت أنها تعمل فى الأمم المتحدة.وكشف الضابط في التحقيقات عن أنه لم يعتد على السيدة، وإنما طلب منها ارتداء الكمامة للدخول إلى المحكمة، ولكنه فوجئ بها تعتدي عليه بالضرب. وقالت السيدة فى التحقيقات إنها تعمل فى النيابة الإدارية، وأن الضابط المسئول عن تأمين المحكمة اعتدى عليها وخطف منها هاتفها عنوة.وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بحجز السيدة التى ظهرت فى فيديو التعدي على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، لحين سداد الكفالة بعد عجزها دفع قيمتها، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.ووجهت النيابة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هى من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.