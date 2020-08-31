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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: إحياء «النصر للتصدير» يعزز حركة التجارة المصرية خارجيًا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:05 م
التجارة الخارجية
التجارة الخارجية
أسامة الشندويلي
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أشاد الخبير الاقتصادي أيمن حافظ بتطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة مكانتها السابقة في الأسواق.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن إعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال بمصر تعني تعظيم في حجم الإنتاج القومي وتحقيق الاكتفاء المحلي منه، خاصة إذا كان الهدف من هذه الشركات هو دعم التصدير والتوسع في الأسواق العالمية، حيث ستسهم هذه الاستثمارات في دعم المنتج المحلي وتطويره وتحديثه ودخول أنشطة جديدة مما يزيد من فرص التصدير وزيادة الإقبال عليه في الأسواق الخارجية.

وأكد أن إحياء شركة النصر تسهم في عودة مكانتها بالأسواق، إلى جانب تعزيز قدراتها التنافسية أمام القطاع الخاص وتحقيق منافسة عادلة بينهما، مشيدًا بمشروع "جسور" الذي سيسهم كثيرًا في تسهيل التجارة البينية بين مصر ودول العالم وتذليل العقبات التي تواجه التصدير بوجه عام.

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