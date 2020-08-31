رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلفاكير: سنعزز جهود إلحاق حركتي «الحلو» و«نور» بعملية السلام في السودان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:35 م
سلفاكير
سلفاكير
أ ش أ
طباعة
تعهد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بتعزيز الجهود لإلحاق عبدالعزيز الحلو، زعيم "الحركة الشعبية- شمال-جناح الحلو"، وعبدالواحد نور، زعيم "حركة تحرير السودان- جناح عبدالواحد نور"، بعملية السلام في السودان.

وقال سلفاكير، في كلمته خلال توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" بالأحرف الأولى، اليوم، في جوبا، إن غياب "الحركة الشعبية" بزعامة الحلو، وحركة "تحرير السودان" بزعامة عبدالواحد نور، عن هذه المراسم يبقى تحديا حقيقيا، لذا سنقوم بزيادة الجهود لإلحاق من لم يشاركوا في هذه الاتفاقية بركب السلام.

وشدد على أهمية الدعم الدولي لاتفاق السلام في السودان، وضرورة حشد الموارد لتنفيذ بنود اتفاق السلام، معربًا عن الشكر لكل أطراف عملية السلام لقبولها وساطة جنوب السودان والنداء للمشاركة في حوار السلام في جوبا.

وأضاف: "هذا يوم تاريخي ومهم، تحقق فيه إنجاز عظيم"، معربا عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجازه.

موضوعات متعلقة

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

آخرها محمود عزت.. مختار نوح يكشف وقائع «خيانة الإخوان لأصحابهم»: رذيلة التنظيمات السريّة

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية

«ذكريات الألعاب في بر مصر» محور عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة»

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح  

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة