951 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1129 في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772.وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897.