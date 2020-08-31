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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«اعترضت على زواجه فخنقها».. تشريح جثة سيدة قتلها ابنها فى عابدين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:17 م
جثة
جثة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة الملية، بتشريح جثة سيدة قتلها نجلها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس كما تبين وجود آثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من «هانى. م»، موظف بالسكة الحديد مفاده اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى ابنها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض والدته زواجه من زوجة صديقه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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