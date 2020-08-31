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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شهد» تستنجد بالرئيس: كليتي اختفت.. «ومحتاجة زرع لأعيش كأي طفل»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:09 م
شهد
شهد
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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"نفسي أعيش، بس ده مستحيل من غير ما أزرع كلى"، كلمات مؤثرة بدأت بها الطفلة "شهدعصام"، 13 سنة، استغاثتها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعيش الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، معاناة مع المرض بعد اختفاء إحدى كليتيها-وفق الأطباء- وتوقف الأخرى عن العمل، ما يضطرها للغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيا، مع إجماع طبي بنها تحتاج لزراعة كلى فورًا، الأمر الذي يعد صعبا مع ظروف أسرتها المعيشية.

وقالت هند محمد، والدة الطفلة، في حديثها الخاص لـ"الدستور": "أنا أم لأربع أبناء، عندي بنت منهم ربنا ابتلاها بضمور في الكليتين، واحدة منهم تقريبا مختفية والثانية على وشك الاختفاء، وأملنا في الله ثم في الرئيس إن يتم علاج بنتي على نفقة الدولةـ فنحن أسرة لا تمتلك حتى قوت يومها".

واستطردت الأم: "بداية المرض أول مايو الماضي، كانت شهد تعاني من وجع في المعدة وتورم في الساقين وقمنا بعرضها على طبيب باطني والذي طلب تحاليل، وبعد إجرائها تبين أن نسبة الأنيميا منخفضة جدًا، فمن المفروض ألا تقل عن 12 ووجدتها فقط 5، وقام الطبيب بتحويلي للمستشفى العام بزفتى لحاجتها السريعة والملحة لنقلها دم، وبدورها قامت المستشفى بعمل تحاليل وظائف كلى لنكتشف ارتفاعها عن المعدل الطبيعي، حيث وصلت لـ16 وهي نسبة مرتفعة جدًا حسب وصف الأطباء".

واستمرت الأم الحزينة على ابنتها في سرد تفاصيل رحلة العذاب مع المرض: "تم بعدها تحويلنا لمستشفى الجامعة بطنطا لعمل الغسيل الكلوي للطفلة، وفي جامعة طنطا قرر الأطباء بعد حجزها أسبوع تركيب قسطرة، وأخبروني أن ابنتي محتاجة زرع كلى أو ستستمر في الغسيل الكلوي مدى الحياة، وكل أملي أن نتخلص من كابوس الغسيل الكلوي 3 أيام في الأسبوع".

بصوت يملأه الأسى، أضافت الأم: "بنتي محتاجة تعيش حياتها زي أي طفل في سنها، لسه صغيرة على الجري على المستشفيات والاعتماد على الغسيل اللي ممكن يفقدها حياتها".

وتابعت: "خلال وجود شهد بالمستشفى الجامعي، تم إجراء عملية جراحية لها في يدها حتى تكون مُجهزة للغسيل الكلوي، وبعدها اشتكت من ضيق في التنفس، وعند عرضها على￼ الأطباء طلبوا مني بعمل إيكو ورسم قلب، ليصدمني طبيب القلب بقوله إن سبب مرض القلب هو الكلى، وطلب مني الذهاب لمركز غنيم بالمنصورة لمعرفة السبب، ولكنه رفض دخولنا وقبولنا حتى بالطوارئ".

وأكملت الأم: "الآن نذهب لمستشفى الزعفران الخيري بزفتى ثلاث مرات في الأسبوع ونعيش في منزل العائلة مع أهل زوجي، عامل بورشة ومريض بالضغط ويعمل يوم وآخر لا، وأملي إن صوتي يوصل للمسؤولين وعلى رأسهم الأب الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلحق ابنتي التي تذبل يوم بعد يوم".

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