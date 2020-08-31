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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 3 وإصابة آخرين في انفجارين منفصلين بالإمارات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:19 م
انفجارين منفصلين
انفجارين منفصلين بالإمارات
وكالات
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قالت الشرطة الإماراتية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح، الاثنين، في انفجارين منفصلين، أحدهما في العاصمة أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن شخصين قتلا في الانفجار الذي وقع في العاصمة، والذي قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إنه وقع في مطعمي «كيه.إف.سي» و«هارديز» بشارع راشد بن سعيد.

وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة، وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: "حسب التحقيقات الميدانية، تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز، مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثتها وسائل الإعلام المحلية، أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وفي دبي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، عندما انفجرت أسطوانة غاز في مطعم.

وأضافت صحيفة "ذا ناشيونال"، المملوكة لأبوظبي، نقلًا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

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