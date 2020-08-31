وفاة 847 ألفا.. حصيلة كورونا حتى اليوم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 847،071 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس اليوم الإثنين.وتم تسجيل أكثر من 25،273،510 إصابة مثبتة بينما تعافى 16،355،100 شخص على الأقل.ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.وتم الأحد تسجيل 3698 وفاة و217،825 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات (971) تليها البرازيل (366) والمكسيك (339).وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 183،068 وفاة من بين 5،997،623 إصابة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، وأعلن تعافي 2،153،939 شخصا على الأقل.والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 120،828 وفيات من بين 3،862،311 إصابات، ومن ثم الهند التي سجلت 64،469 وفاة من بين 3،621،245 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 64،158 وفاة من بين 595،841 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 41،499 وفاة من بين 334،467 إصابة.لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 87 شخصا من كل 100 ألف، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (62) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي (59).وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4،634 وفاة من بين 85،048 إصابة (26 إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) بينما تعافى 80،177 شخصا.وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الإثنين 275،595 وفاة من بين 7،274،452 إصابة حتى الآن.وأعلنت أوروبا عن 215،405 وفاة من بين 3،943،733 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 192،222 وفاة من بين 6،125،528 إصابة.وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 97،245 من بين 5،162،032 إصابة، وفي الشرق الأوسط 36،326 وفاة من بين 1،491،382 إصابة، وفي إفريقيا 29،585 وفاة من بين 1،247،364 إصابة، وفي أوقيانيا 693 وفاة من بين 29،023 إصابة.