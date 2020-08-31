رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عامل قتل خفيرًا لطلب ممارسة الشذوذ الجنسي بالإسكندرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:31 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عامل باليومية 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل خفير عمدا، لطلب ممارسة الشذوذ الجنسي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة خفير خصوصي داخل غرفة ملحقة بسوق تحت الإنشاء تابع لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "ج.ع"، 64 سنة، خفير خصوصى، مقيم بمحافظة البحيرة، ملقاة بأرضية غرفته، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالرأس بمختلف أنحاء الجسم.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمصي، مدير المباحث، لكشف غموض الحادث.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المتهم "ط.ش"، 20 سنة، عامل باليومية، مقيم بمحافظة أسيوط، تم إلقاء القبض عليه بمزرعة بمدينة الحمام بمرسى مطروح.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يعمل في إنشاء مسجد ببرج العرب، وتعرف خلال تلك الفترة على المجني عليه، وأنه ذهب إليه لمساعدته في توفير فرصة عمل، إلا أن الأخير اتهمه بسرقة هاتفه المحمول وصور بطاقته وهدده بإبلاغ الشرطة.

وأضاف المتهم أن المجني عليه طلب منه الحضور ليلا للتفاوض وعندما ذهب إليه فوجئ به يغلق بوابة موقع المشروع بالجنزير وطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي، إلا أنه رفض وغافله وضربه بعصا خشبية حتى الموت، وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول، والعصا المستخدمة في الحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

تفاصيل مقتل 7 من أخطر العناصر الإجرامية فى مداهمات بأسيوط وقنا

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

آخرها محمود عزت.. مختار نوح يكشف وقائع «خيانة الإخوان لأصحابهم»: رذيلة التنظيمات السريّة

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية

«ذكريات الألعاب في بر مصر» محور عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة»

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح  

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة