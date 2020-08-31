حبس عامل قتل خفيرًا لطلب ممارسة الشذوذ الجنسي بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عامل باليومية 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل خفير عمدا، لطلب ممارسة الشذوذ الجنسي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة خفير خصوصي داخل غرفة ملحقة بسوق تحت الإنشاء تابع لجهاز مدينة برج العرب الجديدة.علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "ج.ع"، 64 سنة، خفير خصوصى، مقيم بمحافظة البحيرة، ملقاة بأرضية غرفته، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالرأس بمختلف أنحاء الجسم.تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمصي، مدير المباحث، لكشف غموض الحادث.وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المتهم "ط.ش"، 20 سنة، عامل باليومية، مقيم بمحافظة أسيوط، تم إلقاء القبض عليه بمزرعة بمدينة الحمام بمرسى مطروح.وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يعمل في إنشاء مسجد ببرج العرب، وتعرف خلال تلك الفترة على المجني عليه، وأنه ذهب إليه لمساعدته في توفير فرصة عمل، إلا أن الأخير اتهمه بسرقة هاتفه المحمول وصور بطاقته وهدده بإبلاغ الشرطة.وأضاف المتهم أن المجني عليه طلب منه الحضور ليلا للتفاوض وعندما ذهب إليه فوجئ به يغلق بوابة موقع المشروع بالجنزير وطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي، إلا أنه رفض وغافله وضربه بعصا خشبية حتى الموت، وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول، والعصا المستخدمة في الحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.