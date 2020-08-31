بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد السيامة الأسقفيّة الأول للأنبا باخوم

ترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قدّاس شكر من أجل عيد السيامة الأسقفيّة الأول للأنبا باخوم، نائب البطريرك لشئون الإيبارشية البطريركيّة.جاء ذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوة الإكليريكيّين، بكابيلا القدّيس مرقس بالدار البطريريكيّة.من جهته، عبّر الأنبا باخوم عن شكره وامتنانه لاختيار الله له كأسقف، وكذلك من أجل سنة قادها الروح القدس من أجل بناء بيت الله البشريّ، وهذا بات واضحًا من خلال الشركة التي تعيشها الكنيسة بدءًا من الآباء الكهنة ووصولًا لكل شعب الإيبارشيّة.وطلب نيافته من الله أن تستمر روح الشركة هذه في الإيبارشيّة، وأن تكون السنة الجديد سنة تحركها كلمة الله لتخلقنا من جديد، وتحررنا من كل قيد، لتُرسلنا فنبشر بملكوت الله.