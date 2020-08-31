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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر أمر التحفظ على ممتلكات متهمين بقضية فساد المليار 28 أكتوبر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:21 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل الحكم في التظلم في أمر منع التصرف رقم 56 لسنة 2017 أوامر تحفظ، والخاص بكل من "م. ف. ح. ف"، و"ف. ح. م"، و"ي. إ. ا" في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار"، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل لطلب مذكرة من النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد علي ووائل عبد المقصود.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة للبترول، وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية.

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