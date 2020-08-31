جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لامتحانات الدراسات العليا غدًا

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء الجامعة من استعداداتها لبدء موسم امتحانات الدراسات العليا "دبلومات- ماجستير- دكتوراه" غدًا الثلاثاء، وأن هذه الاستعدادات تأتي مطابقة للإجراءات الاحترازية التى أعلنتها إدارة الجامعة داخل وخارج اللجان لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم فضلًا عن توافر فرص وسبل الراحة والأمان للطلاب داخل اللجان.وأجرى الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لكليات الآداب، والتمريض، والتجارة.حيث بدأ جولته بتفقد كلية الآداب واستقبله كلًا من الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو رحاب وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.وتفقد اللجان الامتحانية المقامة فى مدرج الأستاذ الدكتور سليمان حزين ومدرج الدكتور حسن إبراهيم وقاعات 18،19 والتى ستجرى بهم امتحانات الماجستير والدبلومات مثل اللغة العربية- العبرية- الإنجليزية- الآثار- الإعلام- وثائق ومكتبات- ودراسات إسلامية- وعلم النفس- وجغرافيا- ودبلومة الخدمة النفسية التطبيقية- ودبلومة مكتبات ومعلومات.وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جولته بتفقد كلية التمريض حيث استقبلته الدكتورة ميمي مكاوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت على خميس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفقد سيادته اللجان المقامة فى مدرجى السفلي وهذه مخصصة لحالات الطوارئ، والمدرج العلوي والذي يضم الامتحانات المخصصة للإدارة- والنساء والتوليد- والأطفال- صحة المجتمع- والمسنين- الحالات الحرجة- النفسية- باطنة وجراحة.واختتم الدكتور المنشاوي جولته بتفقد لجان كلية التجارة فى مجمعات قاعة (1)، والتى تضم امتحانات دبلومة المراجعة والضرائب ودبلومة محاسبة المصارف والمؤسسات المالية، والماجستير المهنى لإدارة الأعمال- والسياسات العامة، وماجستير العلوم فى المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والتأمين، والعلوم السياسية، أما الدكتوراة فى فلسفة المحاسبة والتأمين والعلوم السياسية، حيث رافقه كلًا من الدكتور عبدالسلام نوير، عميد كلية التجارة، والدكتور عبدالرحيم خليل، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا، والدكتور علاء عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وشدد الدكتور أحمد المنشاوي على وجود بوابة رئيسية لدخول الطلاب ومتوافر بها كمامات ومطهرات وتعقيمات وكواشف حرارية حرصًا على سلامتهم وأرواحهم، إضافة إلى وضع أرقام الجلوس فى أكياس بلاستيكية وتوفير مطهرات الأيدي فى كافة اللجان ولا سيما الأطباء.كما حرص الدكتور المنشاوي علي اختيار المدرجات جيدة التهوية من خلال وجود مكيفات أو مراوح وسقفها مرتفع، مع تباعد الطلاب بمسافة متر ونص أو مترين، وذلك منعًا لتفشي العدوى وتخفيف حدة انتشارها، منوهًا عن عدم تفعيل هذه الإجراءات للوقاية من الفيروس المستجد.