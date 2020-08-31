عودة حركة السيارات بطريق «الإسماعيلية-بورسعيد» بعد توقف ساعة
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:27 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية- بورسعيد" بعد توقف ساعة، إثر تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بالكيلو 9 دائرة القسم.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" بالكيلو 9 دائرة للقسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة كل من: "رجب. م. ع" 20 عاما، و"عبدالله.م. ب" 19 عاما، و"سيد. ع. ع" 19 عاما، و"زياد.ا.ص" 19 عاما، و"محمد.ع.ع" 10 أعوام، مصابين بسحجات وكدمات وجروح وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.
وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من الطريق لعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" بالكيلو 9 دائرة للقسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة كل من: "رجب. م. ع" 20 عاما، و"عبدالله.م. ب" 19 عاما، و"سيد. ع. ع" 19 عاما، و"زياد.ا.ص" 19 عاما، و"محمد.ع.ع" 10 أعوام، مصابين بسحجات وكدمات وجروح وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.
وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من الطريق لعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.