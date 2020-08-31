عودة حركة السيارات بطريق «الإسماعيلية-بورسعيد» بعد توقف ساعة

عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية- بورسعيد" بعد توقف ساعة، إثر تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بالكيلو 9 دائرة القسم.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد" بالكيلو 9 دائرة للقسم.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة كل من: "رجب. م. ع" 20 عاما، و"عبدالله.م. ب" 19 عاما، و"سيد. ع. ع" 19 عاما، و"زياد.ا.ص" 19 عاما، و"محمد.ع.ع" 10 أعوام، مصابين بسحجات وكدمات وجروح وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث من الطريق لعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.