ضبط بدال تمويني يتاجر ببطاقات المواطنين في بورسعيد

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن شن حملة مكبرة بدائرة الضواحي لمراقبة البدالين التموينيين وحركة صرف المقررات التموينية ومشروع جمعيتي، أسفرت عن ضبط بدال تمويني بمنطقة "بنك الإسكان"، يقوم بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين وضربها على ماكينة البدال لصرف مقرراتهم التموينية لحسابه، وبيعها إلى المطاعم والمقاهي، بغرض التربح بغير وجه حق.وأكد ثابت، في بيان، تحرير محضر بالواقعة رقم 4504 جنح الضواحي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددا على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفي حالة وجود أي شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.