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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل يروج الحشيش بالسلام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:20 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الحشيش المخدر بالسلام بمحافظة القاهرة.

وأسندت النيابة، تهم حيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش إلى المتهم، بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون تراخيص، وكان قسم شرطة السلام قد تلقى معلومات تفيد قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وبعمل الأكمنة تم إلقاء القبض علي المتهم وبحوزته (كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت 800 جرام، وسلاح أبيض "مطواه"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي)، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بهدف الاتجار والربح غير المشروع، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال علي عملائه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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