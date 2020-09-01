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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على أسعار الأسماك بمنافذ المصرية للتسويق

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:43 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
صلاح عامر
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قال المحاسب رافت ربيع رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتسويق الأسماك لوزارة التموين، إن سيتم طرح الاسماك بالوزارة بأسعار تناسب المواطنين.

ويستعرض الدستور أسعار الاسماك بوزارة التموين

أسعار الاسماك بوزارة التموين


أسعار البلطي البلدي تطرح ب ٢٥جنيه بدلا من ٣٠جنيه.
والفيليه البلطي الاسواني بسعر ٨٠ جنيه بدلا من ١٢٠جنيه للكيلو.
والمكرونة الخليجي ب٢٥جنيه والسويسي ٦٥جنيه.
البوري ب٦٠جنيه.
الدوبارة بسعر ٤٢جنيه.
وطرح ٤انواع من المكاريل ومنها الياباني ل٢٥جنيه والعماني ل٢٢جنيه والهولندي ب٣٢جنيه والايزلندي ل٣٥جنيه.

طرح منتجات البحر الاحمر للاسماك البحرية


وقال في تصريح خاص إنه سيتم طرح منتجات البحر الاحمر للاسماك البحرية في منتصف شهر سبتمبر الجاري وتشمل الجمبري واستاكوزا والسيفود وغيرها من الأسماك بأسعار مخفضة.

وتابع أن الشركة تقوم بتشغيل ٨فروع لصرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز من خلال ٨فروع منها اسوان والاميرية ومصر الجديدة وغيرها.

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