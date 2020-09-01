تعرف على أسعار الأسماك بمنافذ المصرية للتسويق

أسعار البلطي البلدي تطرح ب ٢٥جنيه بدلا من ٣٠جنيه.

والفيليه البلطي الاسواني بسعر ٨٠ جنيه بدلا من ١٢٠جنيه للكيلو.

والمكرونة الخليجي ب٢٥جنيه و السويسي ٦٥جنيه.

البوري ب٦٠جنيه.

الدوبارة بسعر ٤٢جنيه.

وطرح ٤انواع من المكاريل ومنها الياباني ل٢٥جنيه والعماني ل٢٢جنيه والهولندي ب٣٢جنيه والايزلندي ل٣٥جنيه.

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وقال في تصريح خاص إنه سيتم طرح منتجات البحر الاحمر للاسماك البحرية في منتصف شهر سبتمبر الجاري وتشمل الجمبري واستاكوزا والسيفود وغيرها من الأسماك بأسعار مخفضة.وتابع أن الشركة تقوم بتشغيل ٨فروع لصرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز من خلال ٨فروع منها اسوان والاميرية ومصر الجديدة وغيرها.