محافظ الشرقية: تغيرات المحليات جاءت لتنظيم دولاب العمل

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حركة تغييرات رؤساء المراكز والمدن والأحياء الأخيرة جاءت لتنظيم دولاب العمل وتبادل الخبرات بين التنفيذيين ولدفع وتيرة العمل بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين الهامين.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة (جدية التصالح) وفقا للمساحة المحددة وذلك بعد مد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى 15 سبتمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم وإدراجهم في خطط حملات الإزالة القادمة مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على ممتلكات ومقدرات الوطن.