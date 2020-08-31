رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: تغيرات المحليات جاءت لتنظيم دولاب العمل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:12 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حركة تغييرات رؤساء المراكز والمدن والأحياء الأخيرة جاءت لتنظيم دولاب العمل وتبادل الخبرات بين التنفيذيين ولدفع وتيرة العمل بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وضع أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين الهامين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنفيذي المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة (جدية التصالح) وفقا للمساحة المحددة وذلك بعد مد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى 15 سبتمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

طالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم وإدراجهم في خطط حملات الإزالة القادمة مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على ممتلكات ومقدرات الوطن.

موضوعات متعلقة

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

تنسيق الكليات 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

آخرها محمود عزت.. مختار نوح يكشف وقائع «خيانة الإخوان لأصحابهم»: رذيلة التنظيمات السريّة

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية

«ذكريات الألعاب في بر مصر» محور عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة»

فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة مطروح  

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة