«جمالها سبب موتها».. فى الذكرى الـ70 لوفاة كاميليا

الجمال ليس دائمًا نعمة، بل نجد أنه في بعض الأوقات ينقلب ضد شخصه، كما هو الحال مع الفنانة "كاميليا"، والتي تتزامن ذكرى رحيلها الـ 70 اليوم 31 أغسطس، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر يُناهز 30 عامًا في عام 1950.أنيس منصور وحكاية وفاتهاكاميليا التي قدمت العديد من الأدوار، حيث خفة ظلها وإطلالتها الساحرة التى تعمل على جذب كل من يراها، فكان يحاول الاقتراب منها الملوك والأمراء والعديد من الفنانين، لما تتحلى به من جمال طبيعي وعيون ساحرة ووجه سينمائي لا مثيل له.كانت كاميليا تعاني من آلام في صدرها بسبب الكحول والتدخين الأمر الذي استدعى تحديد موعد مع طبيب بأستراليا، ولم تجد كاميليا تذكرة متاحة بموعد الفحص الخاص بها، ولكن يشاء القدر أن يؤجل الكاتب الكبير أنيس منصور رحلته بسبب منام غير سار شهدته والدته، وبالفعل كانت تذكرة أنيس من نصيب كاميليا.ولم تكن تدرك أن هذه التذكرة هي طريقها للموت فانفجرت الطائرة فور إقلاعها من مطار القاهرة بالقرب من محافظة البحيرة، وتفحمت جثث الركاب جميعها ولم يبق من كاميليا سوى حذائها الأخضر الذي يحمل الفستان التي كانت ترتديه حينها _وفقًا لما جاء في كتاب عصر الفن الذهبي: حكايات لا تعرفها للكاتب مصطفى نصر."ليليان"، هو الاسم الحقيقي للفنانة "كاميليا"، ولدت الفنانة في 13 ديسمبر 1919، لأم مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالى تدعى "أولجا لويس أبنور".بدأت مسيرة كاميليا السينمائية بعد أن جعلتها والدتها ترقص في الملاهي الليلية كوسيلة لكسب قوت يومهما، بعد أن تخلى زوج والدتها عنهما، حتى رآها المخرج والمنتج أحمد سالم في صيف 1946 بفندق "وندسور"، وأعجب بها فعرض عليها العمل في السينما.تهافتت عليها عروض الفنانين للزواج والملوك والأمراء حتى تعلق قلب الملك فاروق بها، وأصبحت هي كل حياته وعندما علمت المخابرات الإسرائيلية بهذه العلاقة قرروا تجنيد كاميليا واستقطابها، وحتى الآن لم يظهر الجزء الخفي في قصة وفاة الفنانة، وهل له علاقة بتعاملها مع الموساد ونقلها للأخبار الخاصة بحرب 1948.