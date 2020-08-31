«التموين»: ضخ 70 طن أسماك شهريًا.. وارتفاع المبيعات 50%

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها توفر يوميا كل منتجات وأصناف الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تراوحت بين 25% إلى 40% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ومراعاة البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل، فضلاً عن أنها تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال فروع الشركة البالغة نحو 8 فروع تشمل فرع أسوان.وأكد المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتسويق الأسماك في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك انتعاشا في حركة المبيعات للأسماك الطازجة والمجمدة في الفروع الثابتة والمتحركة تصل أزيد من 50% نتيجة زيادة الإقبال والمبيعات والسحب والطلب على الأسماك لترتفع تدريجيًا إلى أقصى معدلاتها خلال الموسم الشتوي، لافتًا إلى أن أعلى معدلات مبيعات الشركة خلال ذروة انتشار فيروس كورونا، ترجع إلى نتيجة التخفيضات التي تقوم بها الشركة والجودة العالية والأصناف المتعددة كأكبر منافس أمام القطاع الخاص.وأعلن أنه يتم ضخ أسماك طازجة ومجمدة شهريا بمتوسط بين 60 طنا إلى 70 طنا وتوفير أرصدة احتياطية من الأسماك في المخازن والثلاجات لن تقل عن 3 شهور بحد أدنى لتعزيز الاحتياجات المحلية خلال الفترة المقبلة.