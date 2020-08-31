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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3042 تعديًا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:08 م
إزالة تعد
إزالة تعد
بنى سويف - محمد حفيظ
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كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عن إزالة 3042حالة تعد بواقع 2187 حالة على الأراضي الزراعية، و855 على أملاك الدولة، 834 بالبناء المخالف، و21 حالة بزراعات غير جادة.

وأضافع غنيم، في بيان، أنه جرى ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الأحد.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك.

وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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