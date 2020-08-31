6 مطالب استجابت لها نقيبة التشكيليين خلال شهر أغسطس

على مدار شهر أغسطس الحالي ازدادت دعوات سحب الثقة من نقيبة التشكيليين، الدكتورة صفية القباني، وفي المقابل أصرت النقيبة الحالية على تسريع عجلة تلبية بعض مطالب الفنانين التشكيليين، بعدما تعطلت أغلب أنشطة النقابة خلال فترة ذروة جائحة كورونا.وعلى مدار شهر أغسطس أعلنت الدكتورة صفية القباني، عن استرداد أرض حدائق أكتوبر، التي من المقرر استخدامها لمراسم الفنانين.كما أعلنت الدكتورة صفية القباني، عن نجاح التفاوض على بروتوكولات تعاون مع عديد من الجهات، لإيجاد فرص عمل للفنانين، وتعظيم دورهم في خدمة المجتمع والوطن مثل (الروتاري، الهيئة الهندسية).وخلال هذا الشهر حصلت النقابة على منحة من وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قدرها نصف مليون جنيه، أودع نصفها لصندوق المعاشات.وساهمت النقيبة، بتنفيذ إجراءات سداد دعم مالي لمتضرري كورونا، كما خصصت وحدات سكنية في عدة مدن للفنانين أعضاء النقابة، وأصدرت قرارا بتخفيض رسوم المعاش لأعضاء الجمعية العمومية، تخفيض من 75 جنيها لـ50 جنيها، على أمل أن يتم إلغاء الرسوم في القريب العاجل.