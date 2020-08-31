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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العنانى» يشكر وزير ثقافة التشيك على «الإناء السيراميك»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:06 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
مها صلاح
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خلال تواجده بالعاصمة التشيكية براج لافتتاح المعرض الأثري "ملوك الشمس"، عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع لوبومير زاورالك، وزير الثقافة التشيكي، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والثقافي.

واستهل العناني الاجتماع، بالحديث عن التعاون القائم بين مصر والتشيك في كل المجالات، وخاصة مجال العمل السياحي والأثري، موجها الشكر لوزارة الثقافة التشيكية على الجهود التي بذلتها لمساعدة مصر في استرداد إناء من السيراميك من عصور ما قبل التاريخ والذي خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه، أشار وزير الثقافة التشيكي إلى العلاقات الطيبة وأوجه التعاون المختلفة التي تربط بين مصر والتشيك في جميع المجالات ومنها مجال العمل الأثري، مشيدا بجهود مصر لإقامة معرض "ملوك الشمس" الذي تم افتتاحه بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثري والترويج السياحي والأثري لمصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل على المستوى الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال الآثار والثقافة.

وقد قدم العناني الدعوة للوزير التشيكي لحضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ومن جانبه، رحب الوزير التشيكي بتلبية هذه الدعوة، معربا عن تحمسه الشديد لفكرة موكب نقل المومياوات التى سيتم تنظيمه لأول مرة فى التاريخ.

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