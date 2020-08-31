الاتحاد الأوروبى يقدم 400 مليون يورو لمبادرة منظمة الصحة لتوفير لقاح كورونا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضماناتلمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.وتنتهي اليوم الإثنين المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، للتعبير عن ذلك.