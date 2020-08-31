الاتحاد الأوروبى يقدم 400 مليون يورو لمبادرة منظمة الصحة لتوفير لقاح كورونا
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:00 م
وكالاتطباعة
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات
لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
وتنتهي اليوم الإثنين المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، للتعبير عن ذلك.
لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
وتنتهي اليوم الإثنين المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، للتعبير عن ذلك.