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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:03 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قالت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنها عقدت اجتماعا للمكتب التنفيذى لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور حمدى البيطار، مدير المركز والدكتورة رحاب الداخلى، نائب مدير المركز، وذلك بحضور الدكتور محمد حمام زين، عميد كلية الزراعة، والدكتور وجدى نخلة، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة تيسير عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ثابت عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة الخطة المقترحة لعمل المركز خلال الفترة المقبلة، والتى تنطلق بتجهيز مقر ثابت للمركز داخل الجامعة يزاول منها أعماله فى خدمة المجتمع، وإنشاء موقع إلكتروني على موقع الجامعة للمركز، على أن يتضمن الهيكل التنظيمى للمركز ورؤيته ورسالته وأهدافه واختصاصات عمله وأنشطته المختلفة، وذلك لتعريف المجتمع بدوره المجتمعى، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة لرصد ودراسة الاحتياجات المجتمعية من خلال القطاعات المختلفة للمركز داخل وخارج الجامعة قبل بدء العام الدراسة 2020 - 2021 على أن تتم متابعة خطوات تنفيذ الخطة وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل المركز عن القيام بالدور المنوط به.

وكشف الدكتور حمدى البيطار عن عدد من المقترحات التي يعمل المركز على تنفيذها على أرض الواقع فى الفترة المقبلة، والتى تشمل عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية والمبادرات المتنوعة والزيارات الميدانية لمناطق المشكلات والاحتياجات والتدريب المهنى.
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية
جامعة أسيوط تنشئ مركزًا جديدًا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية

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