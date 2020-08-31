غرق طفلتين أثناء اللهو على شاطئ النيل في المنيا

لقيت طفلتان مصرعهما بعد سقوطهما أثناء اللهو على شاطئ النيل وانجرافهما في المياه بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم انتشال جثة إحدى الطفلتين وجار البحث عن الأخرى.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن، يفيد غرق كلا من الطفلة "أية ا" 12 سنة، و"مايا ا" 8 سنوات بالمجرى المائي بنهر النيل بزمام مركز سمالوط.انتقل على الفور إلى مكان الواقعة الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، وتمكن رجال الأمن وأهالي القرية من استخراج جثة الأولى، وجار البحث عن جثة الثانية.وأكدت التحريات الأولية أن الطفلتين كانتا تتنزهان على ضفاف نهر النيل أثناء السير مع والدتهن إلا أن المجرى المائي جرفهن بالنهر، وبسؤال أسرة الضحيتين قرروا إنهن كانا يتنزهان مع والدتهن على شاطئ نهر النيل وانجرفا مع تيار المجرى المائي وسط نهر النيل وغرقا ولم تتمكن والدتها من انتشالهن بسبب سرعة تدفق المياه وزيادة منسوب المياه فانجرفا مع تيار مياه النهر.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.