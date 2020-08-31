تراجع طفيف بأسعار الذهب العالمية تزامنًا مع استقرار الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين (أولى جلسات الأسبوع)، بالتزامن مع توقف هبوط الدولار واستقرار العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية برغم توجه الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة.وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1961.54 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1970.90 دولار للأوقية.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، مسجلا 92.361 نقطة.وتشير السياسة النقدية الجديدة للفيدرالي الأمريكي، كما جاء على لسان رئيسه جيروم باول خلال كلمته يوم الخميس الماضي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند مستوى الصفر، ربما لسنوات مقبلة والسماح بتسارع معدلات التضخم، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي بعد الخسائر التي مني بها في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.