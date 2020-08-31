رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لا نريد وجودًا عسكريًا دائمًا في العراق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:06 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
طباعة
قال السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولر، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد إبقاء تواجد عسكري دائم في العراق، فيما وصف عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا في بغداد بـ"المتطرفة".

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، أن "هناك الكثير من سوء الفهم المقصود عن علاقة التحالف الدولي والحكومة العراقية، فأمريكا لا تريد إبقاء تواجد عسكري دائم في العراق، وإننا في الخمس سنوات الماضية حققنا مع العراقيين الكثير من الحرب ضد داعش".

وأضاف: "في نهاية الحرب على داعش سيكون هناك نقاش مع الفرق الفنية لتحديد الظروف في المرحلة الأخيرة من القتال، إذ إننا دائما نسمع الكثير من الشركاء العراقيين بأن الشراكة مع أمريكا يجب أن تتواصل".

وأشار السفير الأمريكي إلى "وجود أصوات متطرفة تصل إلى حد إطلاق الصواريخ لاستهداف التواجد العسكري والتواجد الدبلوماسي، وهذا لا يمثل الشعب العراقي أو مصلحة العراق".

وحذر تولر: "لو انتصر هذا الخطاب على مصلحة العراق، فهذا يدفع الى مراجعة كثير من القضايا ليس بين العراق وأمريكا، بل بين العراق والتحالف الدولي بصورة عامة".

وتابع: "نأمل من البرلمان العراقي ألا يقوم برفض الاتفاقات الأخيرة بين العراق وأمريكا، كما أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان في سنة 2008، وأي شيء نقوم به ضمن هذا الإطار، هي نافذة كقانون، وأن جميع ما قمنا به مؤخرا يتم مع اتفاق الإطار الاستراتيجي ضمن المصلحة المشتركة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

تنسيق الكليات 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

باعت 1.4 مليون.. كمامة من نبات «الحشيش» تثير الجدل

منوعات

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

هل حقق الكتاب الصوتي رواجًا خلال فترة «كورونا»؟ متخصصون يجيبون

محمد عبد الحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

إقبال كبير من الأطفال على برنامج «رسمة في معلومة» (صور)

تعرف على البرنامج الكامل لـ«الأوبرا» خلال شهر سبتمبر